BTS Resmi Batalkan Konser Map of The Soul, Big Hit Music akan Refund Uang Penggemar

SURYA.CO.ID - BTS secara resmi membatalkan konser mereka yang bertajuk "Map of The Soul" setelah mengalami penundaan hingga satu tahun lamanya karena COVID-19.

Agensi BTS, Big Hit Music menginformasikan hal tersebut melalui media sosial resmi mereka, Jumat (20/8/2021).

Dalam informasi yang ditulis Big Hit Music, mereka menyampaikan permintaan maaf atas kondisi yang berada di luar jangkaua perusahaan.

Baca juga: HYBE Beri Respon Soal Bergabungnya Miyawaki Sakura di Label BTS

Baca juga: Rayakan Ultah Jungkook BTS, Menara Tertinggi di Fukuoka Jepang akan Dihiasi Cahaya Ungu

Meski telah berusaha sebisa mungkin untuk tidak membatalkan konser, namun upaya itu tidak menunjukkan hasil yang baik.

Seoul menjadi lokasi konser pertama yang dibatalkan oleh Big Hit Music sejak Februari 2020. Kemudian beberapa negara lain turut menyusul seperti di Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan kini seluruh negara telah membatalkan konser Map of The Soul.

Untuk itu, bagi penggemar yang telah membeli tiket untuk konser tersebut, harap menunggu balasan email dari Big Hit Music tentang pengembalian uang.

"Halo.

Ini BIGHIT Music

Kami ingin memberikan beberapa informasi mengenai “BTS MAP OF THE SOUL TOUR”.

Perusahaan kami telah bekerja keras untuk melanjutkan persiapan BTS MAP OF THE SOUL TOUR, mengetahui bahwa semua penggemar telah menunggu dengan penuh semangat dan lama untuk tur. Namun, karena perubahan keadaan di luar kendali kami, menjadi sulit untuk melanjutkan pertunjukan pada skala dan waktu yang sama seperti yang direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu kami harus mengumumkan pembatalan BTS MAP OF THE SOUL TOUR.

Konser tur di Seoul sebelumnya dibatalkan pada Februari tahun lalu, diikuti oleh penundaan di Amerika Utara pada Maret; tanggal di Eropa dan Jepang ditunda sebelum dimulainya penjualan tiket di wilayah tersebut. Kami menyesal bahwa kami sekarang harus memberi tahu kalian tentang pembatalan resmi tur. Untuk penggemar yang telah memesan tiket untuk pertunjukan Amerika Utara, kalian akan menerima email dari tempat pembelian awal Anda mengenai pengembalian uang.

Sekali lagi, izinkan kami untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua penggemar yang telah menunggu BTS MAP OF THE SOUL TOUR dilanjutkan. Kami sedang bekerja untuk menyiapkan jadwal dan format kinerja yang layak yang dapat memenuhi harapan kalian dan kami akan memberikan pemberitahuan terbaru sesegera mungkin.

Terima kasih."