Update Bursa Transfer Eropa, Arsenal Dapat Gelandang Real Madrid Asal Jerman

SURYA.co.id - Arsenal terus bergerak dalam bursa transfer pemain pada musim panas ini. The Gunneres dikabarkan telah bersepakat dengan Real Madrid terkait transfer Martin Odegaard.

Update terbaru transfer klub-klub Eropa, Martin Odegaard yang sebelumnya berstatus pinjaman di Arsenal akhirnya dipermanenkan. Gelandang asal Jerman itu dilepas Real Madrid ke Arsenal dalam kontrak berdurasi lima tahun.

Kabar kesepakatan Arsenal dan Real Madrid terkait Martin Odegaard dibocorkan pakar transfer, Fabrizio Romano.

Melalui cuitan di Twitter pribadinya, Fabrizio Romano menyebut kesepakatan sudah tercapai antara Arsenal dan Real Madrid.

Fabrizio Romano juga menyebut biaya yang dikeluarkan Arsenal untuk merekrut Martin Odegaard dari Real Madrid secara permanen, yakni kurang dari sekitar 40 juta euro (sekitar Rp673 miliar).

Martin Odegaard sendiri disebut sudah setuju dengan persyaratan pribadi yang diajukan Arsenal dan akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun.

"Martin Odegaard ke Arsenal, here we go dan kesepakatan sudah dikonfirmasi!," cuit Romano dikutip BolaSport.com dari akun Twitter sang pakar transfer.

"Kepindahan permanen - kurang dari 40 juta euro ke Real Madrid. Persyaratan pribadi sudah disepakati kontrak lima tahun," sambungnya.

Martin Odegaard sendiri merupakan incaran utama Arsenal pada bursa transfer musim panas 2021.

Setelah menggunakan jasa sang pemain pada paruh kedua musim 2020-2021, sang pemain dipinjam dari Real Madrid pada musim dingin 2021, Arsenal kepincut dengan gelandang asal Norwegia itu.