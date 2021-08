Biodata Gita Savitri, Youtuber yang Jadi Sorotan Usai Memutuskan Tak Akan Punya Anak atau Childfree

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah

SURYA.co.id, - Berikut Biodata Gita Savitri, youtuber yang jadi sorotan usai memutuskan untuk tak punya anak atau childfree.

Youtuber sekaligus influencer Gita Savitri mendadak menjadi sorotan publik baru-baru ini.

Nama Gita Savitri pun tampak menjadi pembahasan trending topik di twitter.

Diketahui, Gita Savitri menjadi pembicaraan terkait keputusannya untuk tak memiliki anak atau Childfree.

Perempuan asal Palembang yang telah menikah pada tahun 2018 lalu itu mengunggah keputusannya dalam instagram story miliknya @gitasav.

"Di kamus idup gw, "tiba-tiba dikasih" is very unlikely. IMO lebih gampang ga punya anak dari pada punya anak.. karena banyak banget hal preventif yg bisa dilakukan untuk tidak punya," tulis Gita Savitri.

Gita Savitri dan Pau Andre memutuskan untuk tidak punya anak atau Childfree (Instagram: Gitasav)

Pernyataan tersebut pun menimbulkan pro dan kontra di media sosial.

Seperti apa sosok Gita Savitri? Berikut SURYA.co.id merangkum profil dan Biodatanya.

Biodata Gita Savitri