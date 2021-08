Aerox, Motor Matic yang Punya DNA Super Sport, Cocok Buat Anak Muda

Konsumen saat menjajal All New Aerox 155 Connected.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Motor sport kerap identik dengan motor jenis kopling. Namun seiring perkembangan zaman, kini semuanya berubah.

Jenis motor matic pun tak ketinggalan mangadopsi DNA Sport.

Seperti Yamaha yang kini punya andalan matic sport untuk pasar Indonesia, yakni Aerox.

Instruktur Service PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) atau Yamaha Jatim, Dwi Suwanto mengungkapkan, Aerox khususnya All New Aerox 155 Connected memang memiliki DNA Super Sport yang kuat.

"Hal ini dapat dilihat dari hadirnya konsep full faring pada sisi kanan dan kiri motor dengan desain yang sangat aerodinamis. Ditambah desain lampu LED pada bagian depan dan belakang yang kini menjadi lebih tajam dan lebar serta dilengkapi oleh DRL (Daytime Running Light)," terang dia, Senin (16/8/21).

Di samping itu, bagian jok pada motor ini juga sudah di desain agar lebih nyaman saat berboncengan.

All New Aerox 155 Connected juga mengadopsi speedometer digital dengan desain baru yang lebih menarik, serta handle belakang terintegrasi yang memudahkan konsumen untuk mengatur posisi motor saat mesin dalam kondisi mati (mengatur posisi parkir).

Adapun pada bagian kaki-kakinya, kata Dwi, motor ini dilengkapi dengan Sub Tank Suspension untuk peredaman yang lebih optimal serta ban tubeless bertapak lebar untuk rasa berkendara yang lebih stabil.

"Berkaca dari semua itu, tentunya DNA Super Sport yang dimiliki motor ini sangat cocok buat anak muda masa kini," pungkasnya.

Sekadar informasi, di Jatim berdasarkan acuan OTR Surabaya, All New Aerox 155 Connected dibanderol Rp 27.215.000 untuk tipe yang non ABS.

Sedangkan untuk tipe yang ABS dibanderol seharga Rp 31.005.000.

Bagi Anda yang ingin membeli motor ini dengan memanfaatkan promo, bisa langsung mengunjungi website resmi Yamaha Jatim di yamaha-jatim.co.id. (*)