Update Transfer Liga Italia, Juventus Segera Resmikan Gelandang Timnas

SURYa.co.id - Juventus segera memiliki gelandang baru pada Liga Italia musim 2021-2022 ini. Gelandang Timnas Italia, Manuel Locatelli dikabarkan segera teken kontrak bersama Juventus.

Manuel Locatelli dikabarkan sudah deal dengan Juventus yang membelinya dari Sassuolo.

Menurut laporan yang ditulis media-media Italia pada Selasa (17/8/2021), Manuel Locatelli telah sepakat bergabung dengan Juventus.

Melansir dari laman BolaSport.com yang menutip dari media-media Italia, seperti Sky, Sportitalia, Gazetta dello Sport, Sassuolo sepakat dengan Juventus tentang pembelian Manuel Locatelli.

Pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano juga mengatakan jika Locatelli telah resmi jadi pemain Juventus.

"Manuel Locatello ke Juventus, kesepakatan telah terjalin, here we go," tulisnya di twitter.

"Total biaya transfer dengan Sassuolo adalah 35 juta euro plus bonus."

"Kontrak hingga 2026," tambahnya.

Meski begitu, Locatelli akan bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman selama 2 tahun terlebih dulu.

Sassuolo akan mendapat 20 persen dari penjualan Locatelli jika dijual oleh Juventus di masa mendatang.