Chord & Lirik Lagu Kebyar Kebyar - Gombloh Kunci C, 'Indonesia Merah Darahku Putih Tulangku'

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Kebyar Kebyar yang dipopulerkan oleh Gombloh.

Lagu Kebyar Kebyar hingga kini masih bergema di setiap hari kemerdekaan tiba dengan lirik ikoniknya, 'Indonesia Merah Darahku Putih Tulangku'.

Langsung saja, inilah chord dan lirik lagu Kebyar Kebyar - Gombloh dengan kunci C selengkapnya.

Intro : C

C

Indonesia

F C F C

merah darahku, putih tulangku

D G

bersatu dalam semangatmu

C

Indonesia

F C F C

debar jantungku, denyut nadiku

D G

berpadu dalam cita-citaku

F G G# A# C

kebyar-kebyar, pelangi jingga

C

Indonesia

F C F C

tumpah darahku, nafas hidupku

D G

bersatu dalam anganku

C

Indonesia

F C F C

satu bangsaku, dan bahasaku

D G

berpadu didalam citamu

F G G# A# C

kebyar-kebyar pelangi jingga

G C

kusingkan lengan

C#

rawe-rawe rantas

malang-malang tuntas

G#

denganmu..

Musik : D#5 F

Interlude : C

Kembali ke Reff >