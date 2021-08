Chord & Lirik Lagu Indonesia Raya Ciptaan W.R Soepratman 'Indonesia Tanah Airku'

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan W.R Soepratman.

Lagu Indonesia Raya selalu berkumandang saat bendera Indonesia dikibarkan dan menjadi lagu wajib nasional.

Inilah chord dan lirik lagu Indonesia Raya ciptaan W.R Soepratman selengkapnya.

[Intro]

C D G

.

G G

Indonesia tanah airku

C G D

Tanah tumpah darahku

Am D

Di sanalah aku berdiri

D D7 G

Jadi pandu ibuku

.

G G

Indonesia kebangsaanku

Em G B C

Bangsa dan Tanah Airku

Am Bm C

Marilah kita berseru

D G

Indonesia bersatu

.

C

Hiduplah tanahku

G

Hiduplah negriku

D G

Bangsaku Rakyatku semuanya

C

Bangunlah jiwanya

G

Bangunlah badannya

D G

Untuk Indonesia Raya

.

C

Indonesia Raya

G

Merdeka Merdeka

D7 G

Tanahku, negriku yang kucinta

.

C

Indonesia Raya

G

Merdeka Merdeka

C D G

Hiduplah Indonesia Raya

.

C

Indonesia Raya

G

Merdeka Merdeka

D7 G

Tanahku, negriku yang kucinta

.

C

Indonesia Raya

G

Merdeka Merdeka

C D G

Hiduplah Indonesia Raya