Promo Agustus Hari Kemerdekaan: KFC Kombo Merah Putih Rp 76 Ribu dan Pizza Hut Buy 1 Get 1 Free 

SURYA.CO.ID - Berikut ini merupakan promo Agustus spesial Hari Kemerdekaan, yang dilakukan beberapa brand untuk menarik konsumen.

Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, promo menarik terus dilakukan beberapa brand untuk para konsumen.

Dari segala jenis penawaran, promo kuliner paling banyak dicari. Mulai dari harga dan penawaran spesial, bundling, produk gratis, hingga diskon puluhan persen.

Berikut ini sejumlah brand kuliner yang memberikan promo Agustus untuk merayakan Hari Kemerdekaan.

KFC

KFC memberikan promo Kombo Merah Putih dengan harga Rp 76 ribu untuk menyambut Hari Kemerdekaan.

Kombo Merah Putih berisi 9 drumette, 9 wingette, 2 Fanta rasa Stroberi, dan 2 Sprite.

Kombo Merah Putih bisa dinikmati melalu takeaway, home delivery, ojek online, dan drive-thru.

Syarat dan ketentuan:⁠

- Promo ini berlaku sepanjang hari tanggal 16-18 Agustus 2021⁠

- Berlaku untuk take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku untuk layanan KFC Catering dan seluruh store Bandara⁠

- Selama promo ini berjalan, menu Winger Bucket (termasuk promo Winger Bucket diskon 50%) dinonaktifkan⁠

- Harga sudah termasuk pajak⁠ (harga bisa berbeda di tiap wilayah)

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian⁠

Pizza Hut