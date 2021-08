Dokter Tirta Ajak Siswa Smamda Surabaya Bermimpi Besar di Tengah Pandemi Covid-19

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dokter Tirta Mandira Hudhi yang dikenal sebagai dokter yang vokal mengedukasi protokol kesehatan selam pandemi hadir menjadi penyemangat siswa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Surabaya, Senin (16/8/2021).

Hadir secara virtual, dokter Tirta menceritakan pekerjaan tenaga kesehatan selama pandemi.

Iapun memberikan motivasi agar siswa untuk turut serta berperan menghadapi pandemi sesuai porsinya dalam acara tahunan Merah Putih Smamda (Merput) ini.

Selain itu, ia mengungkapkan untuk menjadi dokter memang harus belajar dan perjalanannya panjang.

Setidaknya butuh 3,5 tahun teori, 2 tahun koas, insternship setahun, baru bisa bekerja bisa secara klinis atau non klinis.

"Nggak ada yang mengira, basic bapak ibu saya biasa saja.

Tapi goal saya sejak SMA, saya ingin menjadi seseorang yang dikenal di Indonesia. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang," tegasnya dalam kegiatan yang mengusung tema “Keep Being Creative And Achieving In The Pandemic Era" ini.

Bapak dua anak ini mengaku sejak kelas X dan XI ia sudah mulai menyusun mimpinya.

Dan meminta para siswa mulai menyusun mimpinya dan berjung mewujudkannya.

"Jangan takut mimpi tinggi. Saya dulu mimpinya memang tinggi, ingin dikenal di indonesia, ingin bertemu presiden, ingin punya banyak toko. Dan insyaallah tercapai,"pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Smamda Surabaya, Astajab mengungkapkan motivasi dokter Tirta merupakan gambaran tentang perjuangan pahlawan pada saat pandemi ini yaitu tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan Covid-19.