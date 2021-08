Biodata Sunny Dahye, YouTuber Korea yang Dituding Berbohong Demi Konten & Hina Orang Indonesia

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut biodata Sunny Dahye, YouTuber Korea - Indonesia yang jadi perbincangan hangat hingga trending topic di Twitter.

Sunny Dahye dituding berbohong demi kontennya hingga menghina orang Indonesa.

Hal itu mencuat setelah salah satu pengguna Twitter dan Instagram membagikan sejumlah tangkapan layar yang diduga bukti kuat.

Melansir akun Instagram @sunnyisliar2, Sunny Dahye diduga memanfaatkan viewers Indonesia untuk mendongkrak kanal YouTubenya.

Baca juga: Biodata Lord Adi MasterChef Indonesia Season 8 yang Menang 3 Kali Berturut-turut, Diprediksi Juara

Tidak hanya itu, seorang sumber juga mengaku Sunny menghina orang Indonesia dengan menyebutnya 'bodoh'.

"Sunny juga pernah bilang sendiri, bagi dia, viewers Indonesia itu 'bodoh' dan 'miskin' makanya lebih mudah dibodohi," ujar pemilik akun @sunnyisliar2 dari pengakuan seorang sumber.

Selain itu, akun tersebut juga menyebutkan Sunny Dahye pernah pura-pura puasa di depan kamera hanya demi kepentingan konten semata.

"Konten puasa juga semua setting-an. Aku non-is (non-Islam, red) tapi aku enggak setuju sama penggunaan kedok 'agama' untuk cari likes dan views.

Waktu konten puasa bahkan dia sempet makan McD sama hotpot with me, begitu camera on dia bilang lagi sama teman-teman tapi dia enggak makan," tulisnya.