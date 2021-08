Lirik Lagu Woman - Doja Cat, Jadi Backsong Dance Tik Tok hingga Trending Top Global Spotify 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik lagu Woman yang dinyanyikan oleh rapper wanita asal Amerika Serikat, Doja Cat.

Doja Cat makin dikenal penikmat musik sejak beberapa lagunya banyak di-cover beserta tarian oleh masyarakat melalui aplikasi Tik Tok.

Di antaranya, Kiss Me More, Say So, Need to Know, Boss Bitch, dan terbaru adalah lagu Woman.

Lagu Woman merupakan satu di antara single milik Doja Cat dalam album "Planet Her".

Album tersebut dirilis pada 25 Juni 2021 dengan menyertakan 14 buah lagu hasil kolaborasinya dengan beberapa musisi.

Kini lagu Woman sedang trending di Spotify, memasuki tangga lagu Top 50 Global dengan 1,4 juta kali putaran per harinya.

Berikut lirik lagu Woman yang dinyanyikan oleh Doja Cat.

Hey, woman

Hey, woman

Woman