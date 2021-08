Satlantas Polresta Malang Kota Tunggu Petunjuk dan Arahan Pelaksanaan Penggolongan SIM C

SURYA.CO.ID, MALANG - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan segera memberlakukan peraturan baru terkait penggolongan SIM C mulai Agustus 2021.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, maka SIM C akan dibagi menjadi tiga golongan.

SIM C untuk motor berkubikasi sampai dengan 250 cc, kemudian SIM C I (1) untuk motor berkubikasi 250-500 cc, dan C II (2) untuk motor dengan kubikasi mesin di atas 500 cc.

Menanggapi hal tersebut, Satlantas Polresta Malang Kota masih menunggu petunjuk arahan (jukrah).

"Masyarakat bisa memilih jenis SIM sesuai dengan CC sepeda motor yang dikendarainya. Nanti, akan ada pilihan di form pendaftaran SIM C. Untuk persyaratan dan tesnya, akan ada penyesuaian," ujar Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Yoppi Anggi Khrisna, Sabtu (13/8/2021).

Dirinya mengaku saat ini (penggolongan SIM C) memang masih belum sepenuhnya berlaku, karena belum ada arahan dari Korlantas Polri.

Meski begitu, pihak Satlantas Polresta Malang Kota mengaku siap melaksanakan aturan tersebut.

Tentunya, harus ada penyesuaian dengan aturan yang baru.

"Kami siap, tapi belum bisa kami sampaikan untuk teknisnya. Kami menunggu arahan terlebih dahulu," terangnya.

Yoppi menambahkan, nantinya tentu akan ada penambahan fasilitas, apabila Satpas SIM Polresta Malang Kota sudah mulai menerapkan aturan tersebut.

Karena saat pengujian, harus sesuai dengan jenis dan CC kendaraan yang diajukan pemohon.

"Kami tunggu nanti sesuai arahan, karena pastinya tidak bisa kami laksanakan di tempat kami (Satpas SIM Polresta Malang Kota) saat ini," tandasnya.

