Kegiatan Baru Veronica Tan Sibuk Urus Bisnis Daging, Mantan Istri Ahok BTP Bikin Pangling 

SURYA.CO.ID - Lama tak terdengar, kabar terbaru Veronica Tan justru bikin netizen pangling.

Bagaimana tidak, mantan istri Ahok BTP itu masih tetap terlihat cantik seiring bertambahnya usia.

Bahkan, pada unggahan terbarunya di Instagram, Veronica Tan tampak tengah memotong daging dengan riasan super natural, dan tetap terlihat cantik.

Melalui unggahan itu pula, Veronica Tan membagikan kesibukan terbarunya yakni, mengurus bisnis daging dengan brand Alpha Agro Indonesia.

"Gak pernah terbayang akan menyukai dunia bisnis...

Kalau ada yang bilang dunia bisnis itu mirip dengan seni, sepertinya ada benarnya.

Perpaduan antara logika, perasaan dan perhitungan yang harus matang.

Termasuk juga selalu berkreasi, berinovasi, dan problem solving tiada henti.

Mulai dari riset market, memilih product yang berkualitas, memastikannya tetap segar sampai di rumah konsumen, sampai ke mengurus karyawan yang harus menggunakan pendekatan hati dan perasaan.

Tidak mudah, tapi selalu menarik untuk dikerjakan setiap hari...

Untuk seluruh pelaku bisnis, stay strong.

We are in this together, mari kita terus berkreasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan keadaan," tulisnya.

Selain Menggeluti Bisnis, Veronica Tan Aktif Berkegiatan Sosial

Dilansir dari Tribun Style dalam artikel "POPULER Cerita Veronica Tan Mantan Istri Ahok yang Kini Menggeluti Bisnis, Pamer Foto Potong Daging", semenjak bercerai dengan Ahok, diketahui Veronica Tan menggeluti dunia bisnis.

Salah satu bisnis yang ia gerakkan yakni berjualan daging.