Jadwal Liga Inggris, Pekan Perdana, Ada Big Match Manchester City Vs Tottenham Hotspur

SURYA.co.id I LONDON - Premier League resmi 2021-2022 resmi bergulir mulai Sabtu (14/8/2021) dini hari WIB. Liga diawali pertandingan Arsenal menghadapi klub promosi, Brentford.

The Gunners, julukan Arsenal, kali terakhir bertemu Brentford pada putaran ketiga Piala Liga Inggris musim 2018-2019.

Kala itu, Arsenal selaku tim tuan rumah sukses mengalahkan Brentford dengan skor 3-1. Bagi Arsenal, kemenangan itu bisa menjadi modal kepercayaan diri saat kembali bersua Brentford pada pekan perdana Premier League musim 2021-2022.

Selain Arsenal, dua tim lain yang akan menghadapi tim promosi pada pekan perdana Premier League 2021-2022 adalah Aston Villa dan Liverpool.

Aston Villa akan bertamu ke markas Watford pada Sabtu (14/8/2021) malam WIB. Sedang Liverpool dijadwalkan bersua Norwich di Stadion Carrow Road, setelah laga Watford vs Aston Villa.

Sementara Chelsea yang datang dengan kepercayaan diri seusai berhasil menjuarai Liga Champions dan Piala Super Eropa akan bersua Crystal Palace di Stadion Stamford Bridge.

Adapun Man United selaku runner-up musim lalu akan memulai perjuangan dengan menghadapi Leeds United di Stadion Old Trafford.

Duel paling seru pekan perdana akan mempertemukan Tottenham vs Man City. Kedua tim, baik Tottenham Hotspur dan juara bertahan Man City, bakal berjuang demi meraih kemenangan pertama.

Jadwal Liga Inggris 2021-2022 pekan pertama:

Sabtu (14/8/2021)

Pukul 02.00 WIB

Brentford vs Arsenal

Pukul 18.30 WIB

Man United vs Leeds United

Pukul 21.00 WIB

Leicester vs Wolves

Chelsea vs Crystal Palace

Watford vs Aston Villa

Everton vs Southampton

Burnley vs Brighton

Pukul 23.30 WIB

Norwich vs Liverpool

Minggu (15/8/2021)

Pukul 20.00 WIB

Newcastle vs West Ham

Pukul 22.30 WIB

Tottenham vs Man City