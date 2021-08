Bocoran Masterchef Indonesia Season 8 Hari ini: Tantangan Terberat Musim ini, Hidangan Peserta Kacau

SURYA.CO.ID - Ini bocoran Masterchef Indonesia 8 tayang hari ini (14/8/2021) pukul 16.00 WIB, di RCTI.

Menurut bocoran Masterchef Indonesia 8 yang diunggah di Instagram @masterchefina, para kontestan akan berhadapan dengan tantangan terberat selama di Galeri.

Pada tantangan ini terlihat 6 kontestan terkejut dengan tantangan yang diberikan para juri.

"This is the game, ya. Pakai nalar kalian. Pantry room akan ditutup," ujar Chef Renatta.

Sontak para kontestan terkejut dan geleng-geleng kepala mendengar aturan kali ini.

"Ha? Oh My God," kata Wynne tak percaya.

Dalam cuplikan video yang diunggah, kontestan tampak panik. Seperti Nadya yang tidak sengaja menjatuhkan hidangannya.

Sementara di cuplikan selanjutnya, para kontestan akan dibagi menjadi dua tim, yakni tim merah dan tim biru.

Chef Arnold sempat mengomentari hidangan kontestan yang dirasa tidak enak.

"Yang buat bumbunya siapa?" tanya Chef Arnold kepada tim biru.