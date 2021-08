Terungkap Bakat Terpendam Melisa Hartanto Indonesian Idol 2021, Boy William Terkejut: Oh My God

SURYA.CO.ID - Sudah lama tak terdengar kabarnya, Melisa Hartanto, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2021 mendadak bikin heboh warganet.

Dalam video terbaru di Youtube Boy William, Melisa Hartanto menunjukkan bakat terpendam yang dimiliki.

Bakat terpendam Melisa Hartanto adalah nge-rap.

Ini bermula ketika Boy William mengajak Melisa nyanyi bersama di dalam mobil.

Mereka menyanyikan lagu berjudul Flyin Money yang dipopulerkan oleh Boy William dan Karen Vendela, kekasihnya.

Di tengah-tengah bernyanyi, Melisa Hartanto ditunjuk Boy untuk menyanyikan bagian rap.

Tak disangka, Melisa sukses menyelesaikan bagian rap secara sempurna.

Boy William pun terkesima dengan Melisa.

"Oh My God, kamu bisa nge-rap. You are so good," kata Boy dalam mobil.

Biodata Melisa Hartanto