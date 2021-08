Syarat Masuk Mal di Surabaya saat PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 16 Agustus, Serta Jam Buka

surya.co.id/ahmad zaimul haq

ILUSTRASI. Masker dan penggunaan hand sanitizer diwajibkan untuk pengunjung di Tunjungan Plaza Surabaya, Jumat (29/5/2020). Selain menerapkan aturan one way system untuk menghindari pengunjung saling berpapasan satu sama lain, TP juga membatasi banyaknya pengunjung di gerai sesuai luas gerai dan pembatasan keluar dan masuk pengunjung di setiap gerai jelang pemberlakuan New Normal.