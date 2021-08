Mulai 13 Agustus Besok, Drama Korea Dibintang Park Seo Joon dan V BTS, Tayang di NET TV

SURYA.co.id I JAKARTA - Mulai Jumat 13 Agustus 2021 besok NET TV setiap hari pukul 18.00 WIB akan menayangkan Drama Korea (drakor) Hwarang: The Poet of Warrior Youth.

Drakor Hwarang mengangkat kisah tentang sekelompok pemuda tampan dari kalangan elite yang dijuluki Hwarang, yang berarti laki-laki indah seperti bunga.

Serial drama ini disutradarai oleh Yoon Sung Sik dan Kim Yeong Jo. Latar cerita serial Hwarang diambil pada 1.500 tahun lalu, bertempat di Seorabeol, yang saat itu menjadi Ibu Kota kerajaan Silla.

Sederet bintang tampan Korea semakin memperkuat daya tarik drakor Hwarang dengan penampilan berbeda.

Selain Park Seo Joon (Sun Woo Rang) yang melejit lewat drakor Itaewon Class, Hwarang juga menghadirkan beberapa personel boyband K-Pop yang cukup populer di Indonesia, antara lain Park Hyung Sik dari ZE:A (Sam Maek Jong), Choi Minho dari Shinee (Soo Ho) dan Kim Tae Hyung alias V dari BTS (Han Sung).

Selain itu, sosok aktris cantik Go Ara juga turut berperan dalam drama ini sebagai Kim Ah Ro.

Kepiawaian para pemeran Hwarang juga diganjar sejumlah penghargaan bergengsi. Dari 31st KBS Drama Awards, Choi Won Young (Kim Ahn Ji) berhasil mendapatkan penghargaan Best Supporting Actor.

Semantara itu, Park Seo Joon juga berhasil mendapat piala Netizen Award, disusul dengan V BTS yang menerima Best Idol Actor dari 13th Annual Soompi Awards.

Drakor Hwarang juga cukup sukses saat penayangannya di saluran televisi Korea Selatan KBS2. Drama ini menghadirkan soundtrack Even if I Die, It’s You yang dinyanyikan oleh BTS.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Drakor 'Hwarang' yang Dibintangi Park Seo Joon dan V BTS Akan Tayang di TV Indonesia