Chord dan Lirik Lagu Bendera - Cokelat Kunci C, 'Biar Saja ku Tak Sehebat Matahari'

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Bendera yang dinyanyikan oleh grup band Cokelat.

Lagu Bendera - Cokelat dirilis pada 2001 silam dan masih bergema saat mendekati HUT RI.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Bendera - Cokelat.

Intro: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak sehebat matahari

F C G

Tapi slalu ku coba tuk menghangatkanmu

C Dm

Biar saja ku tak setegar batu karang

F C G

Tapi slalu ku coba tuk melindungimu

Intro: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak seharum bunga mawar

F C G

Tapi slalu ku coba tuk mengharumkanmu

Em F

Biar saja ku tak seelok langit sore

Dm C G

Tapi slalu ku coba tuk mengindahkanmu

Am G C F

Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa

Am G F

Kupertahankan kau demi tumpah darah

D G

Semua pahlawan-pahlawanku

C G Am G

Merah putih teruslah kau berkibar

F Em Dm G

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

C G Am G

Merah putih teruslah kau berkibar

F Em Dm G

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

Am G C

Merah putih teruslah kau berkibar

F G F

Ku kan selalu menjagamu

Intro: D Em F#m G

D Em

Biar saja ku tak seindah matahari

G D A

Tapi slalu ku coba tuk menghangatkanmu

D Em

Biar saja ku tak setegar batu karang

G D A

Tapi slalu ku coba tuk melindungimu

D Em

Biar saja ku tak seharum bunga mawar

G D A

Tapi slalu ku coba tuk mengharumkanmu

F#m G

Biar saja ku tak seelok langit sore

Em D A

Tapi slalu ku coba tuk mengindahkanmu

Bm A D G

Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa

Bm A G

Kupertahankan kau demi tumpah darah

E A

Semua pahlawan-pahlawanku

D A Bm A

Merah putih teruslah kau berkibar

G F#m Em A

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

D A Bm A

Merah putih teruslah kau berkibar

G F#m Em A

Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini

Bm A D

Merah putih teruslah kau berkibar

G A G

Ku kan selalu menjagamu