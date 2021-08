Insentif Nakes Bervariasi dari Rp 5 Juta hingga Rp 15 Juta, Pemkot Surabaya Didesak Melunasi Sisanya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono berharap Pemkot Surabaya tetap membayar sisa insentif untuk para tenaga kesehatan (nakes) yang dibayarkan 75 persen. Hak para nakes itu harus dipenuhi.

Bahkan Sekertaris Fraksi PSI ini mendorong Pemkot Surabaya memprioritaskan sisa pelunasan insentif nakes dengan melakukan refocusing anggaran pada APBD-P nanti. "Tetap harus dilunasi," tegas Tjutjuk, Rabu (11/8/2021).

Anggaran insentif untuk para nakes 2021 dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sekitar Rp 90 miliar. Dan sudah cair sebesar Rp 89 miliar, padahal tahun anggaran baru setengah jalan.

Tjutjuk mengusulkan perlunya refocusing anggaran untuk melunasi sisa insentif yang belum dibayarkan tersebut.

Sementara sesuai Keputusan Menkes Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, besaran insentif dapat disesuaikan dengan APBD masing-masing. Masalahnya, saat ini kondisi keuangan Kota Surabaya memang sedang tidak baik, maka untuk sementara pemkot belum mampu membayarkan insentif secara penuh.

Namun, Tjutjuk mengimbau pemkot agar melunasi sisa insentif nekes. Kerja cepat nakes harus diapresiasi setinggi-tingginya karena mereka berkontribusi dalam penanganan pandemi.

Pemkot sebelumnya sudah mencairkan insentif untuk nakes baik di Puskesmas maupun di RS di Surabaya. Atas kajian tim ahli dan konsultasi ke Kemenkes dan Kemendagri, besaran insentif dibayarkan 75 persen mulai Januari 2021. Pencairan lebih cepat dari daerah lain.

Tjutjuk menyebut bahwa selama pandemi Covid-19, para nakes sudah bekerja keras dalam penanganan virus global ini. Ia menuturkan bahwa nakes dan masyarakat berhak tahu bagaimana perhitungan perolehan 75 persen untuk insentif nakes di Surabaya.

Berdasarkan Keputusan Menkes ini, insentif nakes dibedakan berdasarkan beban kerja dalam penanganan Covid-19. Semakin tinggi resiko nakes terpapar Covid-19, maka semakin besar insentifnya.

Di dalam Keputusan Menkes tersebut juga dipaparkan formula perhitungan insentifnya. "Perlu penjelasan terkait hitungan besaran dan formulanya sehingga ada diputuskan pembayaran 75 persen," katanya.

Merujuk Keputusan Menkes Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, besaran insentif dengan batas tertinggi untuk dokter spesialis yaitu Rp 15 juta per orang per bulan.

Untuk peserta PPDS setinggi-tingginya Rp 12,5 juta per orang per bulan. Untuk dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta. Perawat dan bidan mendapat insentif sebesar Rp 7,5 juta Dan untuk nakes lainnya Rp 5 juta per orang per bulan. ****