Perayaan HUT RI Secara Virtual Amithyahotel Management Ajak Pelaku Pariwisata Fokus Platform Digital

SURYA.co.id | SURABAYA - Semangat kebersamaan menyambut HUT ke-76 RI di masa pandemi Covid-19 tetap digaungkan Amithyahotel Management meski dilakukan secara virtual.

Mengusung konsep We Are Indonesia We Are Amithya, sebagai salah satu jaringan hotel yang hampir tersebar di seluruh Indonesia perayaan kemerdekaan ini diikuti oleh ratusan karyawan dari seluruh department hotel yang berasal dari Surabaya, Sumenep, Bali, hingga Timika.

“Berbagai kegiatan lebih banyak menitikberatkan pada aktivitas virtual sehingga seluruh karyawan Amithyahotels yang tersebar di seluruh Indonesia dapat merasakan pengalaman dan inovasi yang baru,” kata CEO Amithyahotels, Rucita Permatasari, Selasa (10/08/2021).

Ia menyebut jika dunia pariwisata saat ini memang sangat terpukul ditengah pandemi. Namun di sisi lain sebagai hotel management asli Indonesia, Amithya sangat beruntung karena memiliki unit hotel tersebar di seluruh penjuru negeri.

“Memiliki karakter nuansa unik serta kuliner dengan budaya hingga potensi alam yang luar biasa, sehingga bisa menghasilkan pariwisata berkelas dunia,” tukasnya.

Menurutnya untuk mengembangkan potensi maupun fasilitas yang sudah ada, perlu adanya inovasi dan terobosan baru mengangkat pariwisata Indonesia menjadi lebih berkelas, salah satunya lewat platform digital.

Di acara virtual ini pihaknya berharap menumbuhkan semangat membara.

“Sampai detik ini dengan perjuangan kita mampu bertahan, lebih membuka mata untuk terus kreatif lebih eksis baik di dunia nyata dan virtual,” tegasnya.

Para pejuang hotelier, kata Rucita, harus terus melangkah semangat, bertahan dan membuktikan kepada seluruh masyarakat berjuang tak kenal lelah, memberikan pelayanan terbaik dan maksimal tanpa mengesampingkan prokes.

Indonesia memiliki banyak potensi wisata yang layak diperkenalkan. Seluruh pelaku pariwisata harus bisa mengintegrasikan kedua hal ini dengan budaya tanah air untuk menciptakan keunikan tersendiri.

"Harapan buat pariwisata Indonesia, Pandemi Covid-19 ini cepat berlalu kehidupan ekonomi berjalan normal lagi. Terutama sektor pariwisata karena kontribusi pariwisata terhadap PAD cukup besar, Semua pihak dan pelaku pariwisata tetap kompak dan saling bahu membahu,” tandasnya.