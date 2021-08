Kisah Haru di Balik Kemenangan Greysia Polii, Impian Nyaris Kandas & Kini Juarai Olimpiade Tokyo

SURYA.CO.ID - Greysia Polii menceritakan kisah haru di balik kemenangannya sebagai atlet badminton ganda putri Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020.

Kisah haru ini diceritakan Greysia Polii melalui Instagram pribadinya, Minggu (8/8/2021).

Dalam unggahan tersebut, Greysia mengaku mimpinya tampil di Olimpiade Tokyo 2020 akan kandas.

Tetapi, ketakutan wanita 33 tahun itu tidak terjadi sebab dirinya sukses tampil di Olimpiade Tokyo 2020 dan membawa pulang medali emas.

Greysia sangat berterimakasih kepada Presiden IOC dan pemerintah Jepang lantaran telah mewujudkan mimpi seluruh atlet di berbagai dunia.

Bahkan, ia mengaku berpartisipasi dalam olimpiade telah mengajarkannya banyak hal.

Terutama tentang memiliki mimpi, untuk menjunjung sportivitas di hadapan musuh, juga menaikkan level dirinya sebagai manusia di dunia.

Lewat unggahan itu pula, Greysia mengucapkan rasa terima kasihnya yang besar dan salam perpisahan untuk olimpiade tersebut.

"Tokyo Olympic 2020 in 2021 is finally over.

Looking back to last year when this big sports event in the world needed to be postponed.

My heart was broken because i thought my dream to play in the Olympic Tokyo 2020 has no chance.