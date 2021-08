Kinerja Mal Terkendala Syarat Vaksin & Batasan Pengunjung, Karyawan Mal Disebut Banyak Belum Vaksin

SURYA.co.id | SURABAYA - Tenant-tenant di mal Surabaya mulai Selasa (10/8/2021) ini mulai mendapat relaksasi untuk kembali buka.

Hal ini disambut Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi, meminta semua tenant untuk memanfaatkan relaksasi ini agar ekonomi kembali bergerak.

"Meski masih ada batasan, silakan dimanfaatkan. Mayoritas para pekerja tenant yang sudah hampir satu bulan tidak bekerja selama adanya PPKM Darurat, silakan dipekerjakan lagi," kata Sutandi saat ditemui di Pakuwon Mal Surabaya, Selasa (10/8/2021).

Lebih lanjut, Sutandi mengatakan, selama PPKM darurat mal tetap buka tapi hanya untuk tenant supermarket, toko farmasi dan food and beverage (F &B) dengan melayani take away.

"Mereka seperti buah simalakama. Tetap buka tapi karena pengunjung tidak ada, penjualan hanya sekitar 10 persen dan itu sangat berat," jelas Sutandi, yang juga Direktur Marketing Pakuwon Group tersebut.

Dengan relaksasi ini, pihaknya telah membuka kembali mal meski ada aturan pembatasan jumlah pengunjung yang hanya 25 persen dari kapasitas.

"Hal ini tentunya belum bisa mengangkat kinerja mal yang jeblok mulai awal Juli 2021 lalu. Kendala lainnya adalah aturan pengunjung mal yang harus sudah vaksin," ungkap Sutandi.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri mengingat masih banyak yang warga belum mendapatkan vaksin. Terutama vaksin dosis dua.

"Di Surabaya ini ada sekitar 24 mal, dan dari jumlah itu, pelaku usaha di mal, karyawan dan bagian supporting di mal, masih banyak yang belum mendapatkan vaksin," jelas Sutandi.

Tercatat dalam kegiatan vaksinasi massal yang digelar Pakuwon Group, sudah diikuti sekitar 55.000 orang dari stakeholder di mal.