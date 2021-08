Ini Kata Sepkat Messi dan PSG, Kontrak 2 Tahun, Gaji Rp 590 M Permusim

SURYA.co.id I PARIS - Terjawab sudah teka-teki kemana Lionel Messi akan berlabuh setelah gagal kembali ke Barcelona.

Mesin gol Barcelona itu dikabarkan telah mencapai kata kesepakatan dengan klub raksasa Perancis, Paris Saint-Germain.

Kabar itu disampaikan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, pada Selasa (10/8/2021) sore WIB. Fabrizio Romano bahkan telah mengeluarkan jargonnya "Here We Go".

Dijelaskan,n Messi akan mendapat kontrak dua musim dari PSG, plus opsi perpanjangan setahun.

Selama menjadi pemain Les Parisens, julukan PSG, Messi akan menerima gaji senilai 35 juta euro atau sekitar Rp 590 miliar per musim.

Lionel Messi dilaporkan sudah menerima proposal kontrak dari PSG dan akan tiba di Paris dalam beberapa jam ke depan.

Messi sendiri direkrut secara bebas transfer alias gratis oleh klub ibu kota Perancis itu.l Pasalnya, kontrak La Pulga dengan Barcelona sudah habis per 30 Juni lalu.

Kedua belah pihak sejatinya ingin melanjutkan kerja sama dan terus bernegosiasi setelah itu. Namun, perpanjangan kontrak baru Messi batal pada detik-detik akhir pada Jumat (6/8/2021) dini hari WIB.

Hal ini dikarenakan Barca masih terbentur regulasi pembatasan gaji dari LaLiga, meski Messi sudah rela gajinya dipotong 50 persen. Messi pun harus berpisah dengan Barca dan kini sepakat gabung dengan PSG, yang menjadi klub keduanya di Eropa.