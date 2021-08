Gubernur Khofifah Tambah 5000 Dosis Vaksin, Ini Cara Daftar dan Jadwalnya

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelontor vaksin covid-19 sebanyak 5.000 dosis untuk Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Selasa (10/8/2021).

Vaksin tersebut sebagai tambahan bagi Umsida yang hari ini mulai menyelenggarakan vaksinasi dengan kerja sama antara Umsida, Kemenkes dan Dinkes Jatim.

Tambahan dosis sebanyak 5.000 dosis dari Gubernur Khofifah itu diberikan setelah ia meninjau pelaksanaan vaksinasi di Umsida pagi ini.

Dengan tambahan ini, maka Umsida akan menyalurkan vaksinasi sebanyak 10.000 dosis untuk civitas Umsida juga masyarakat sekitar.

"Apa yang dilakukan Umsida hari ini, yakni vaksinasi, adalah percepatan herd immunity dengan strong partnership berbasis pentahelix approach. Yang di dalamnya ada pemerintah, ada perguruan tinggi, swasta, komunitas, dan juga media," kata Khofifah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau vaksinasi di Umsida Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/8/2021). SURYA.CO.ID/Fatimatuz zahroh (Fatimatuz zahroh)

Menurutnya vaksinasi adalah bentuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman ganasnya covid-19.

Ia yakin dengan kolaborasi yang baik, maka Jawa Timur akan bisa menang dalam melawan virus covid-19.

"Dalam distribusi vaksin, kita menggunakan sistem fifo. First in first out. Maka untuk Umsida ini kita tambah 5.000 dosis lagi," kata Khofifah disambut gembira oleh civitas akademika Umsida.

Vaksinasi di Umsida ini dimulai hari ini dengan jumlah vaksin sebanyak 1.000 dosis. Yang akan dilanjutkan tanggal 13, 16, 18 dan 20 Agustus 2021 mendatang.

Dengan masing-masing vaksinasi 1.000 dosis per hari.