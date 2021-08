THE BOYZ Resmi Comeback dengan 'THRILL', Capai Penjualan Album Lebih dari 1 Juta Copy di Hanteo 

SURYA.CO.ID - THE BOYZ turut ramaikan line-up comeback Idol dan Grup KPop pada bulan Agustus 2021 ini.

Grup asuhan Creker Entertainment itu resmi melakukan comeback perdana setelah mengikuti ajang survival KINGDOM di Mnet beberapa waktu lalu.

Menandai itu, THE BOYZ juga merilis sebuah music vide untul tittle track "Thrill Ride", Senin (9/8/2021) pukul 18.00 KST.

Tittle track berjudul "Thrill Ride" itu mengusung tema segar untuk merayakana musim panas.

Video dengan durasi kurang dari empat menit tersebut menampilkan 11 anggota THE BOYZ yang tampak berjemur di pinggir kolam renang dengan menggunakan bathrobe putih.

Agar semakin mendukung vibe musim panas, beberapa member THE BOYZ juga tampak mewarnai rambut mereka dengan warna mencolok seperti merah, pink, ungu, biru, cokelat, silver, dan hitam.

Mereka juga seperti memerankan beberapa tokoh dalam MV tersebut. Mulai dari, penjaga kolam renang, petugas hotel, karyawan cafe, dan masih banyak lagi.

Selain "Thrill Ride" ada beberapa lagu lain yang bisa didengarkan dalam mini album keenam THE BOYZ di antaranya, "Out of Control," "Dancing 'Till We Drop," "Nightmares," "Merry Bad Ending," dan "B.O.Y (Bet On You)".

Sebelum resmi comeback, kesebelas anggota THE BOYZ, Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Ju Haknyeon, Sunwoo, dan Eric, telah melakukan Showcase terlebih dulu.

Dalam Showcase tersebut, seluruh anggota THE BOYZ kompak mengatakan bahwa comeback kali ini membuat mereka cukup gugup dan bersemangat dalam waktu bersamaan.