Olivia dan Thea Masterchef Indonesia Buktikan Kekompakan, Berakhir di Top 7 hingga Sebut Sehati 

SURYA.CO.ID - Thea Masterchef Indonesia Season 8 menjadi peserta berikutnya yang tersingkir setelah Olivia pada minggu sebelumnya.

Hal itu membuat salah satu penggemar mengunggah ucapan selamat di Instagram story dan berujung diunggah ulang oleh Thea.

Dalam unggahan penggemar itu, ia mengaku sangat bangga dengan pencapaian yang telah diraih Thea di Masterchef Indonesia Season 8 hingga berada di titik ini.

Penggemar dengan nama akun @lydia_sasa31 juga menyelipkan kalimat dukungan.

"It's a beginning, not the end. Semangat terus and God Bless you," tulisnya.

Selain Thea, penggemar itu juga menyebut akun Instagram Olivia Masterchef yang telah mundur pada episode sebelumnya.

Seperti yang diketahui, Thea dan Olivia sama-sama masuk menjadi Top 7 di Masterchef Indonesia Season 8.

Merespon unggahan tersebut, Thea ikut mengunggah ulang dan memberikan caption singkat yang ditujukan untuk Olivia.

"Eeee kok samaan sama @olivia.mci8. Sehati yahh," tulisnya.

Story itu pun ikut diunggah ulang oleh Olivia melalui akun Instagramnya.