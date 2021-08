Muncul dengan Luka Lebam, Zara Adhisty Diingatkan Ernest Prakarsa soal Kesalahan 

SURYA.CO.ID - Setelah tersandung skandal bersama Niko Al Hakim, artis dan mantan member JKT48 Zara Adhisty akhirnya kembali ke dunia hiburan.

Hal itu ditandai dengan Instagram Zara Adhisty yang kembali aktif setelah sempat menghilang beberapa waktu lalu.

Zara tampak mengunggah beberapa kegiatannya lewat Instagram story.

Namun ada satu hal yang menarik perhatian penggemar saat Zara bermain dengan kucingnya, lengan bagian dalamnya tampak lebam.

Lebam tersebut terlihat cukup jelas dengan ukuran yang besar dan berwarna gelap.

Kembalinya Zara juga mendapat dukungan dari komika Ernest Prakarsa. Suami Meira Anastasia ini mengucapkan selamat datang kembali di Instagram kepada Zara.

Ia pun berpesan agar Zara bisa belajar dari kesalahannya.

"Welcome back @zaraadhsty. Learn from your mistakes & may you grow stronger

(Selamat datang kembali @zaraadhsty. Belajar dari kesalahanmu & semoga kamu lebih kuat)," tulis Ernest.

Zara pun membalas pesan dari Story Ernest dan mengucapkan terima kasih.