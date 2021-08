Kompetisi Balap Virtual Honda, Pertama Kalinya Honda Brio RS Urbanite sebagai Mobil Balap Baru

SURYA.co.id | SURABAYA - Kompetisi balap virtual makin banyak peminatnya. Setelah sukses menggelar balap virtual tahun lalu PT Honda Prospect Motor kembali menggelar Honda Racing Simulator Championship (HRSC) musim kedua mulai 21 Agustus 2021.

Di musim ini, Honda Brio RS Urbanite untuk pertama kalinya tampil sebagai salah satu mobil di ajang balap virtual.

Sama seperti tahun lalu, pada HRSC 2, para peserta akan menggunakan program simulator balap dengan Rfactor 2. Program tersebut merupakan salah satu simulator balap dengan grafis dan sensasi berkendara yang paling mendekati nyata.

Kejuaraan HRSC 2 mengusung konsep balap Everyone Can Race and Everyone Can Win, dimana setiap peserta akan berlomba mengumpulkan poin di sepanjang 6 seri yang digelar di sirkuit virtual yang terdiri dari Sirkuit Baku, Sepang, Adelaide, Road Atlanta, Interlagos, dan Suzuka.

“Kejuaraan ini terbuka untuk umum, pendaftaran serta babak kualifikasi sudah dibuka mulai 27 Juli – 17 Agustus 2021. Sedangkan kompetisi ini akan berjalan mulai tanggal 21 Agustus – 30 Oktober 2021 yang setiap serinya dapat disaksikan secara langsung melalui Youtube @Hondaisme,” terang Yusak Billy Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor, pada preskon virtual, Senin (09/08/2021).

Sebanyak 105 peserta yang lolos tahap kualifikasi awal akan masuk ke dalam salah satu dari tiga kategori yang tersedia. Pada kelas Master, 35 peserta akan menggunakan model mobil

New Honda Civic Type R. Sedangkan pada kelas Rising Star dan Rookie akan menggunakan model Honda Brio RS Urbanite yang terdiri dari masing-masing 35 peserta.

Dengan total hadiah lebih besar yang mencapai Rp 100 juta, para peserta akan mendapatkan hadiah berdasarkan pengumpulan poin masing-masing, sehingga peserta harus berusaha mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya yang akan diakumulasi pada seri terakhir.

Honda Racing Simulator Championship ini mendapat sambutan antusias dari para Sim Racer dari amatir hingga profesional. Pendaftaran ajang HRSC 2 terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.