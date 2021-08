Ketakutan Greysia Polii Tak Jadi Kenyataan, Akui Sempat Patah Hati hingga Takut Mimpinya Kandas 

SURYA.CO.ID - Ada cerita haru di balik kemenangan ganda putri Indonesia dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020.

Cerita yang dibagikan Greysia Polii melalui Instagram pribadinya, Minggu (8/8/2021) itu mengisahkan tentang perasaan patah hati dan ketakutan.

Bukan tentang berakhirnya gelaran Olimpiade Tokyo 2020, tapi tentang perasaannya terhadap acara yang sempat ditunda tahun lalu akibat pandemi.

Dalam caption panjang yang ia tulis pada unggahan foto terbarunya di Instagram, Greysia sempat berpikir bahwa mimpinya untuk tampil di Olimpiade Tokyo 2020 akan kandas.

Namun, karena olimpiade tersebut sukses dilaksanakan, Greysia sangat berterimakasih kepada Presiden IOC dan pemerintah Jepang lantaran telah mewujudkan mimpi seluruh atlet di berbagai dunia.

Greysia bahkan mengaku jika berpartisipasi dalam olimpiade telah mengajarkannya banyak hal.

Terutama tentang memiliki mimpi, untuk menjunjung sportivitas di hadapan musuh, juga menaikkan level dirinya sebagai manusia di dunia.

Lewat unggahan itu pula, Greysia mengucapkan rasa terima kasihnya yang besar dan salam perpisahan untuk olimpiade tersebut.

"Tokyo Olympic 2020 in 2021 is finally over.

Looking back to last year when this big sports event in the world needed to be postponed.