Chord dan Lirik Lagu Rembulan Malam - Arief Putra yang Viral, 'Korbankan Diri Dalam Ilusi'

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Rembulan Malam yang diciptakan oleh Arief.

Lagu Rembulan Malam yang dinyanyikan Arief populer dengan liriknya 'Korbankan Diri Dalam Ilusi'.

Berikut langsung saja, chord dan lirik lagu Rembulan Malam - Arief selengkapnya.

Intro C G Dm Am

C G Dm E

Am G

rembulan malam berbalut sepi

Dm Am

suasana dingin merayu hati

C G

cahaya di bulan ikut menghiasi

Dm Am

nuansa misteri menyelimuti

Intro F G Am

.

Am G.

hilang pandangan di dalam mata

Dm Am

bayanganmu menepi di angkasa

C G

entah berapa lama kau disana

Dm Am

sehingga diriku ingin bersua

Chorus

C G

korbankan diri dalam ilusi

Dm Am

hilangkan rindu yang membelenggu

C G

membuang waktu bersama mimpi

Dm Am

walaupun sepi takkan berlalu

C G

pada malam ku titipkan salam

Dm Am

untuk dirimu yang aku sayang

C G

semoga cinta kita kan abadi

Dm Am

sampai mati ku akan menanti

Int. C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm E

Am G

hilang pandangan di dalam mata

Dm Am

bayanganmu menepi di angkasa

C G

entah berapa lama kau disana

Dm Am

sehingga diriku ingin bersua

Chorus

C G

korbankan diri dalam ilusi

Dm Am

hilangkan rindu yang membelenggu

C G

membuang waktu bersama mimpi

Dm Am

walaupun sepi takkan berlalu

C G

pada malam ku titipkan salam

Dm Am

untuk dirimu yang aku sayang

C G

semoga cinta kita kan abadi

Dm Am

sampai mati ku akan menanti

Ending C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm Am

C G Dm E