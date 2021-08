Biodata Jenny MasterChef Indonesia Season 8 yang Kena Prank Juri, Aksi Chef Arnold Tuai Kritik

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Jenny MasterChef Indonesia Season 8 menjadi perbincangan publik setelah kena prank Chef Arnold.

Cuplikan video Jenny ketika tereleminasi dari galeri MasterChef Indonesia Season 8 beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut menunjukkan momen di saat juri harus menentukan peserta yang harus pulang.

Saat itu, beberapa peserta berada di babak Pressure Test, di antaranya Jenny, Thea, Febs, dan Wynne.

Jenny lantas menjadi peserta pertama yang dipanggil juri.

Awalnya, Chef Arnold meminta Jenny untuk kembali mengambil apron putihnya.

"Silahkan ambil apron putih kamu," kata Chef Arnold.

"Thank you Chef," kata Jenny.

Sontak, Jenny pun gembira lantaran mengira dirinya aman dan lanjut ke babak selanjutnya.

Ia pun bergegas sambil tersenyum disambut tepuk tangan peserta lain mengambil apron miliknya.

Namun, tak lama kebahagiaan Jenny berlangsung, sebab Chef Arnold meminta Jenny meletakkan apron putihnya ke keranjang.

Artinya, Jenny lah peserta yang harus pulang saat itu.

"Tapi tolong dibuang karena kamu yang pulang hari ini," kata Chef Arnold.

Raut wajah Jenny langsung berubah kebingungan dan tak tahu harus berkata apa.

Ia lantas berbesar hati merelakan apron putihnya dan meninggalkan galeri MasterChef Indonesia Season 8.

Cuplikan video tersebut lantas viral, bahkan tak sedikit warganet yang menyayangkan aksi Chef Arnold kepada Jenny.

"Iya kalo ini emang parah banget sih, aku yg nonton aja sampe bengong kesel," tulis seorang warganet.

"Nontonnya nggak tega ,parah banget," tulis lainnya.

Namun ada jug sejumlah warganet yang menduga tayangan tersebut merupakan settingan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan langsung dari Chef Arnold.

Biodata Jenny

Jenny He merupakan kontestan MasterChef Indonesia Season 8 yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Wanita berusia 27 tahun tersebut merupakan seorang pengusaha.

Jenny diketahui memiliki toko roti yang diberi nama Manna Healthy Bakery.

Toko roti Jenny tersebut sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, Bali, Semarang, dan Surabaya.

Menilik laman Instagramnya, Jenny memiliki hobi olahraga dan travelling.

Ia banyak mengunggah potretnya mengunjungi sejumlah tempat wisata di dalam dan luar negeri.

"Menang atau kalah bukanlah suatu akhir , tapi merupakan langkah awal untuk bisa menggapai impianku.. This is not the end, it’s just a new beginning in the real world..," tulis Jenny ketika langkahnya di MasterChef terhenti.

Finalis MasterChef Babak 6 Besar

Kini MasterChef memasuki babak 6 besar.

Keenam peserta yang akan bertarung sengit di antaranya ialah:

1. Suhaidi Jamaan (Adi), 41 tahun asal Tanah Datar, Sumatra Barat (Petani)

2. Bryan C. Ferrysienanda (Bryan), 24 tahun asal Jakarta (Usaha Makanan Online)

3. Febs Asyagaf, 31 tahun asal Jambi (Marketing)

4. Jesselyn Lauwreen, 21 tahun asal Medan (Lulusan Sarjana)

5. Wynne Tan, 24 tahun asal Palembang (Disjoki)

6. Nadya, Penjual Roti asa Jakarta

Setelah Jenny, Thea asal Semarang juga harus berbesar hari tersingkir dari kompetisi.

Episode selanjutnya, peserta kembali menghadapi tantangan yang tak kalah sengit.