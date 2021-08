Satu Permintaan Greysia Polii Usai Peroleh Medali Emas, Netizen: Kabulkan Sebagai Bentuk Apresiasi 

SURYA.CO.ID - Membawa pulang medali emas dari ajang Olimpiade Tokyo 2020, membuat Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dihujani hadiah dan apresiasi dari berbagai pihak.

Selain dari pemerintah, pihak swasta hingga selebriti turut memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi kerja keras Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dalam mengharumkan nama Indonesia.

Namun, dari semua jenis bonus dan hadiah yang didapatkan, rupanya Greysia Polii memiliki permintaan tersendiri.

Baca juga: Perjuangan Keras Greysia Polii/Apriyani Rahayu Semasa Kecil hingga Kini Juarai Olimpiade Tokyo 2020

Hal itu sempat ia sampaikan melalui media sosial Twitter, Sabtu (7/8/2021).

Dalam cuitannya, Greysia tampak ingin menonton film terbaru dari girlgroup asal Korea Selatan, BLACKPINK yang telah dirilis di seluruh bioskop dunia, kecuali Indonesia.

"BLACKPINK THE MOVIE kapan ada di Indo ya??? @BLACKPINK," tulisnya.

Cuitan itu pun ramai mengundang komentar netizen yang sebagian memang merupakan penggemar dari BLACKPINK alias BLINK.

Salah satu BLINK tampak membalas cuitan Greysia. Ia mengatakan agar Greysia meminta langsung pada pihak bioskop agar film tersebut segera diputar sebagai bentuk apresiasi.

"MINTA KE CGV NYA KAK GREY, bilang 'pak the movie di indonesia harus segera di tayangkan, apresiasi kerja keras saya untuk indonesia dengan menayangkan the movie' BLINKs WITH KAGREY," tulis akun @hanbinysl.

Berbeda dari Greysia Polii, Apriyani Rahayu justru hanya ingin pulang kampung setelah mendapat persetujuan.