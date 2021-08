Peran Felix Djimin dalam Kemenangan Greysia Polii, Lakukan Hal Menyentuh ini Sejak 2014 

SURYA.CO.ID - Ada sosok lain yang ikut berperan dalam kemenangan Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020 hingga membawa pulang medali emas untuk Indonesia.

Sosok itu ialah Felix Djimin, suami dari Greysia Polii yang ternyata turut ambil peran meski berada di negara yang berbeda.

Hal itu seperti yang diungkapkan Greysia Polii melalui Instagramnya, Sabtu (7/8/2021).

Greysia menampilkan foto dan video bersama Felix Djimin dalam unggahan tersebut.

Paling menarik perhatian adalah, foto tersebut merupakan kolase dari capture panggilan video yang dilakukan Greysia dan Felix sebelum pertandingan dimulai.

Sementara itu, pada unggahan video, Greysia tampak mengunggah aktivitas doa bersama yang mereka lakukan bersama.

Dalam unggahan itu pula, Greysia menuliskan caption panjang pada foto yang memiliki arti mendalam baginya.

Bagaimana ia melihat sosok Felix sebagai pemimpin yang selalu menemani juga memberikan semangat sejak 2014 lalu, di mana mereka masih berpacaran, hingga kini setelah menjadi suami-istri.

Greysia bersyukur, karena baginya, Felix adalah salah satu bentuk Anugerah dari Tuhan untuknya.

"'Behind every great woman is great man, likewise.'