Direktur Utama Petrokimia Menjadi The Best CEO, Pegang Amanah untuk Layani Petani Dengan Baik

Direktur Keuangan & Umum Petrokimia Gresik, Budi Wahju Soesilo, mewakili Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mendapat apresiasi dari stakeholder menjadi 'The Best CEO', Minggu (8/8/2021).

SURYA.CO.ID, GRESIK - Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia terus meningkatkan komitmennya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Resiko, dan Manajemen Kepatuhan dengan optimal.

Ketiganya sejalan dengan tata nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (AKHLAK) untuk mendukung Petrokimia Gresik mewujudkan visi dan misi perusahaan, Minggu (8/8/2021).

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan, komitmen dan implementasi tersebut membuahkan apresiasi dari stakeholder.

Yaitu berupa melalui penghargaan 'The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021' kategori Manufacturing Industry dan 'The Best CEO' untuk Dwi Satriyo Annurogo dalam ajang 'GRC & Performance Excellence Award 2021' yang diselenggarakan oleh sebuah majalah.

“Penerapan GCG, Manajemen Resiko dan Manajemen Kepatuhan tidak hanya sebagai upaya Petrokimia Gresik menjadi perusahaan unggul, trtapi juga sebagai langkah memberikan perlindungan bagi konsumen,” kata Dwi Satriyo.

Menurut Dwi Satriyo, pada 2021, Petrokimia Gresik telah melaksanakan penilaian atas implementasi GCG yang berbasis pada Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU Tahun 2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG.

Saat itu Petrokimia Gresik mendapat skor 93,54 atau meningkat dibandingkan Tahun 2020 dengan skor 91,86.

Di bidang Manajemen Resiko, Petrokimia Gresik rutin melakukan audit sebagai bagian dari pengelolaan resiko bisnis maupun resiko operasional. Terbaru, Petrokimia Gresik melakukan Surveillance Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Audit ini sangat penting untuk mengetahui peluang-peluang perbaikan pada potensi risiko K3 di perusahaan sedangkan untuk pengelolaan resiko bisnis, Petrokimia Gresik secara rutin melaksanakan penilaian Risk Maturity Level (RML) sesuai dengan SNI ISO 31000:2018.

Di bidang Kepatuhan, terbaru Petrokimia Gresik berhasil mengantongi perpanjangan Sertifikat Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001.