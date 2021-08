Biodata Adam Rosyadi Pacar Baru Agnez Mo, Model Kondang Kelahiran Situbondo, Beda Usia 13 Tahun

Penulis: Alif Nur | Editr: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Sosok Adam Rosyadi menjadi sorotan warganet setelah dikabarkan menjadi pacar Agnez Mo.

Hal itu diketahui melalui komentar Agnez Mo di salah satu unggahannya di Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Agnez Mo sebenarnya mengunggah potretnya bersama sang keponakan.

Namun, terdapat seorang warganet yang menyinggung sosok Adam Rosyadi.

Komentar itu kemudian dibalas oleh Agnez Mo sembari mengungkapkan bahwa Adam Rosyadi adalah kekasihnya.

"He (Adam Rosyadi) is my boyfriend and u know it.

U should be happy for me.

(Dia adalah pacarku dan kamu tahu itu.

Kamu mestinya turut berbahagia untukku)," balas Agnez Mo.