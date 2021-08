Aksi Lucu Olivia & Pak Adi di Balik Galeri MasterChef Season 8, Pegangan Tangan Bak Romeo Juliet

Penulis: Alif Nur | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.CO.ID - Terungkap aksi lucu antara Olivia dan Pak Adi di balik galeri MasterChef Indonesia Season 8.

Olivia dan Pak Adi beraksi bak Romeo dan Juliet sambil berpegangan tangan.

Pak Adi saat itu mendoakan Olivia yang sedang terluka di bagian wajahnya.

Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram Wynne beberapa waktu lalu.

Wynne mengunggah sejumlah foto dan video bersama Olivia yang akan meninggalkan galeri.

Menurut Wynne, Olivia merupakan sosok yang kuat secara fisik dan mental.

"2nd times , say goodbye to my smile Queen @olivia.mci8 yg super gemesh!!

But i admit, she’s the strongest, mentality and physically, yg paling kuat mental nya, diombang ambing juga tetep senyum

sukses terus olip sayang, inget ya, aku bakal jadi Olivers Palembang," tulisnya