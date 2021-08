Lirik Lagu Everyday - Treasure yang Didedikasikan untuk Penggemar, Lengkap Terjemahan Indonesia

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Everyday yang dinyanyikan oleh boy group Treasure dengan terjemahan Indonesia.

Lagu Everyday - Treasure dirilis pada Jumat (6/8/2021) dan didedikasikan untuk penggemar mereka, Teume.

Menjadi single perdana untuk anniversary mereka, berikut lirik lagu Everyday - Treasure selengkapnya.

Oh, woah, woah

Oh, no

Mm-mm

Yeah

mian mian na yojeum bapparamyeo

dandamman haetdeon nayeotdeon geoya

mami gapgaphaeseo

jogeum dapdaphaeseo

damdamhan cheokhaetjiman sumgyeotdeon geoya

eolmana bogopatneunji neoneun moreul geoya

mareun an haedo

maeil bogo sipeosseo

maldo andwae naega wae irae

yejeon gatji anha mayday

bakgeul georeobolkka

hada ne saenggagina

neodo gateun saenggagilkka

hamyeon tto jami an wa

mianhan maeumi tto apseonikka, yeah

giuni eopgo himi pullil ttae

babeul meogeodo baega gopeul ttae

neoga eopseul ttae nan geurae

There’s no other reason

buri kkeojigo magi naeril ttae

jibe gaseo jameul cheonghal ttae

iksukhaejin oeroumgwa

naeui harureul

wirohaejullae

ne pume gidae

himdeun ildo eopdeon illo

geureoke naeildo neol chajagalge

wirohaejullae

ne pume gidae

himdeun ildo eopdeon illo

geureoke naeildo neol chajagalge

Everyday

maja nan ajik eorisukhae

seotulgo natseolgiman hande

yonggireul naelge neoege

Could you be the one? My one and only lover

eoduwosseotdeon nae salme

euimireul jun neoreul wonhae

eodie itgeon mworeul haryeodeon

seoro saranghal subakge

eotteon maldeullodo bujokhae

So I’ll go next to you

geureoke neol anajul geoya

geokjeongmallo wait for me

giuni eopgo himi pullil ttae

babeul meogeodo baega gopeul ttae

neoga eopseul ttae nan geurae

There’s no other reason

buri kkeojigo magi naeril ttae

jibe gaseo jameul cheonghal ttae

iksukhaejin oeroumgwa

naeui harureul

neoeui haruneun eotteonji

oeropjineun anheunji

naneun gunggeumhae maeil saenggakhae

sumanheun ureumgwa hal manheun manjiman

Yeah, josimseure dagagalge

seoro jichiji ange

uri yaksokhae itji angiro hae

swipjin angetjiman woah

wirohaejullae

ne pume gidae

himdeun ildo eopdeon illo

geureoke naeildo neol chajagalge

wirohaejullae

ne pume gidae

himdeun ildo eopdeon illo

geureoke naeildo neol chajagalge

Everyday

Oh, woah, woah

Oh, no

Mm-mm

Yeah