Lirik dan Chord Lagu Take My Breath - The Weeknd yang Baru Dirilis 7 Agustus dan Trending Youtube

video klip lagu Take My Breath - The Weeknd

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik dan chord lagu Take My Breath - The Weeknd yang baru dirilis pada Jumat (6/7/2021).

Lirik dan chord lagu Take My Breath mulai banyak diburu setelah video klip lagu ini masuk jajaran trending Youtube.

INTRO

Cm Bb Cm Bb x2

VERSE ONE

Cm

I saw the fire in your eyes

Ab

I saw the fire when I look into your eyes

Cm

YouAb tell me things you wanna try (Uh)

Ab

CmI know temptation is the devil in disguise

Cm

You risk it all to feel alive, oh yeah

Ab

You're offering yourself to Abme like sacrifice

Cm

You said you do this all the time

Ab

Tell me you love me if I bring you to the light