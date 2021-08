Hari Apresiasi Seni Menutup Kegiatan MOB Ubaya 2021

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar Hari Apresiasi Seni sebagai tanda berakhirnya masa orientasi bersama mahasiswa baru (MOB maharu) tahun akademik 2021/2022.

Acara ini menjadi perayaan penutup serangkaian kegiatan MOB 2021, sekaligus mengapresiasi seluruh karya maharu yang telah berpartisipasi dalam kompetisi Rektor Cup Ubaya.

Perayaan ini diikuti oleh seluruh maharu UBAYA secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Hari Apresiasi Seni adalah puncak perayaan kegiatan MOB Ubaya 2021.

Kegiatan MOB Ubaya tahun ini mengusung tema “Metamorphosis: How to Adapt and Adopt in Era of Transformation” dengan tagline “Kita Brahmari Nyaya”.

Perayaan Hari Apresiasi Seni menjadi penanda bahwa maharu sudah selesai mengikuti serangkaian kegiatan orientasi kampus di lingkungan universitas maupun fakultas masing-masing.

Dengan berakhirnya kegiatan MOB, maharu akan masuk dan menjalani kehidupan kampus sesungguhnya.

“Selamat kepada maharu telah berhasil menyelesaikan serangkaian kegiatan MOB dengan sangat baik. Kami bangga melihat semangat dan antusiasme maharu selama mengikuti MOB,” ucap Rektor Ubaya, Dr Ir Benny Lianto MMBAT.

Lebih lanjut, Benny mengatakan selama berproses dan belajar di UBAYA maharu tidak hanya fokus pada pembentukan aspek akademis saja.

Tetapi juga mendorong dan memotivasi maharu untuk mengembangkan bakat serta minat mereka pada bidang-bidang non akademis.