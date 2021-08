XL Axiata Gadeng PT Suryacipta Swadaya Sediakan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Industri

SURYA.co.id | SURABAYA - PT XL Axiata Tbk atau XL Axiata melalui XL Business Solutions melakukan penandatangan kerja sama dengan PT Suryacipta Swadaya untuk menyediakan jaringan fiber optik di kawasan industri Suryacipta Karawang.

Selain itu, XL Axiata juga akan menyediakan berbagai layanan solusi bisnis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan ratusan tenant yang beroperasi di kawasan industri yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat tersebut.

Penandatanganan kerja sama dilakukan kedua pihak secara daring antara Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dan Direktur Utama PT Suryacipta Swadaya, Johannes Suriadjaja, Kamis (5/8/2021).

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan, kerjasama dengan PT Suryacipta Swadaya ini sangat strategis.

"Dan akan memberikan manfaat bisnis bagi kedua pihak, termasuk bagi para tenant yang sekaligus pelanggan korporasi kami," kata Dian.

Solusi bisnis berbasis teknologi digital sudah menjadi tuntutan di semua bidang industri. Sehingga ketersediaan infrastruktur berupa fiber optik juga menjadi keharusan bagi setiap kawasan industri, apalagi Suryacipta Swadaya bertekad menjadi kawasan industri berkelas dunia.

Dian menambahkan, melalui kerja sama ini, XL Business Solutions juga akan menyediakan solusi bisnis yang meliputi kolaborasi data center, layanan fixed connectivity (leased line, internet service, VOIP), layanan mobile connectivity (postpaid, mobile roadad, device bundling), dan layanan ICT (managed service) yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

"XL Axiata juga berharap kerjasama ini bisa mendukung upaya perluasan jaringan fiber optik untuk memperkuat eksistensi bisnis data center," jelas Dian.

Direktur Utama Suryacipta Swadaya, Johannes Suriadjaja dalam sambutannya mengatakan, kerjasama ini merupakan bentuk keseriusan Suryacipta dalam mewujudkan industry 4.0 dengan menyediakan sarana digital yang mumpuni berbasis Internet of Things (IoT).

"Melihat investasi dan bisnis di bidang IT yang semakin berkembang membuat kami kian bersemangat untuk merealisasikan mimpi Suryacipta City of Industry menjadi home base bagi industri IT dan data centre, sejalan dengan pengembangan digital park di fase 3 kami," kata Johannes.