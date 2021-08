Ratusan Relawan Bareng TNI-Polri Data Pasien Positif Covid-19 Lewat Aplikasi di Kabupaten Gresik

SURYA.CO,ID, GRESIK - Setiap pagi sebelum subuh sudah masuk data baru yang terkonfirmasi covid by name by address, pada aplikasi yang dimiliki Satgas Covid Kabupaten Gresik. Yaitu, aplikasi Silacak.

Dari sinilah, Para Komandan Satgas Covid-19 Gresik yaitu Bupati Fandi Akhmad Yani, Kapolres AKBP Arief Fitrianto dan Dandim 0817/Gresik Letkol Inf Taufik Ismail mulai memerintahkan aparat yang ada di bawahnya untuk memulai tracer pada nama-nama tersebut.

Di tingkat Desa, Para bidan desa, Babinkamtibmas, Babinsa dan tracer relawan mulai melakukan tugasnya mendatangi orang yang terdata covid baru.

Mereka melakukan tracing dengan berkomunikasi melacak siapa saja yang tlah kontrak erat dengannya.

Minimal seluruh anggota keluarganya serta beberapa orang terakhir yang kontak erat dengannya setidaknya 8-15 orang.

Dari sinilah para anggota tracer mendapatkan data tentang keadaan perkembangan paparan covid baru.

Selanjutnya para tracer ini langsung melaporkan via aplikasi si Lacak.

Tim Tracer juga mengarahkan orang yang telah terpapar untuk melakukan isolasi terpusat di Rumah Sakit Lapangan Gelora Joko Samudro.

Kepada kontak lain disarankan untuk membatasi kontak dengan yang lain.

Salah satu tugas para relawan tracer yang saat ini diluncurkan oleh Bupati Gresik pada Jumat (6/8/2021) di Halaman Kantor Bupati Gresik.