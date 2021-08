Larissa Chou Akui Makin Tegar Bercerai dengan Alvin Faiz Berkat Sosok Ini, 'Aku Lebih Kuat' 

SURYA.CO.ID - Resmi bercerai pada Mei 2021 lalu, tidak membuat Larissa Chou bersedih terlalu lama. Ia tampak makin kuat dan tegar dari waktu ke waktu.

Hal itu pun ia ungkapkan melalui unggahan di Instagram pribadinya @larissachou, Kamis (5/8/2021).

Larissa Chou mengunggah foto anak laki-lakinya, buah pernikahan dengan Alvin Faiz. Dalam foto tersebut, Larissa juga menyelipkan sebuah caption yang menunjukkan kondisi dirinya saat ini.

"Being a single parent made me stronger than ever before (menjadi orang tua tunggal membuatku lebih kuat dari sebelumnya)," tulis Larissa dalam bahasa Inggris.

Unggahan tersebut lantas mendapat banyak doa dan dukungan agar Larissa dan sang anak mendapatkan kebahagiaan selama menjalani kehidupannya.

Larissa Chou Tetap Izinkan Alvin Faiz Temui Anak

Setelah bercerai dengan putra sulung mendiang Ustaz Arifin Ilham itu, Larissa Chou akan segera pindah dan menetap di Bandung.

Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube TRANS TV Official, Rabu (16/6/2021).

Kendati demikian, Larissa Chou tak akan melarang Alvin Faiz menemui anaknya.

"Larissa pun akan pindah ke luar kota sama anaknya, jadi berbeda kota, agak jauh, di Bandung," kata Aditya Santoso selaku mantan manajer Larissa dan Alvin.