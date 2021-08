WOUW! Arek Suroboyo Jadi Tentara AS, Lihat Gantengnya Wajah Jovan Winarno

Jovan Zachary Winarno, Arek Suroboyo yang kini menjadi anggota US Navy

SURYA.co.id I WASHINGTON DC - Kabar membanggakan datang Jovan Zachary Winarno, Arek Surabaya yang tinggal di Amerika Serikat.

Pemuda ganteng dari Kota Pahlawan ini berhasil menjadi tentara angkatan laut di "Negeri Paman Sam".

Dalam unggahan video-videonya di YouTube, Jovan terlihat memakai seragam tentara lengkap sambil menceritakan mengenai kesehariannya sebagai tentara di AS.

Penampilannya dan kisahnya berhasil menarik perhatian warganet dan juga teman-temannya di Indonesia, yang kerap menanyakan kabarnya. “Jarene kabeh kuliah, malah dadi tentara, yo opo sih kon iku?” (red: “Katanya semua kuliah, kok malah jadi tentara? Gimana sih kamu itu?”) cerita Jovan lewat wawancara Skype dengan VOA beberapa waktu lalu.

Jovan datang ke AS pada 2018. Kepergian pemuda 20 tahun itu ke AS untuk meneruskan pendidikan. Ia pun memberanikan diri untuk pindah ke AS, tepatnya ke Los Angeles, California.

Jovan lalu pindah ke Texas untuk bekerja sebagai pelayan restoran selama enam bulan. Pekerjaan ini dia dapatkan setelah dibantu teman ayahnya.

Suatu hari ia mendapat informasi mengenai menjadi tentara di AS, yang mengubah kehidupannya. “Awalnya enggak ada niatan sama sekali. Setelah itu ada anaknya teman papa saya, dia tawarin saya kalau mau masuk tentara. Akhirnya saya masuk, setelah tahu ada banyak benefit-nya,” kenang pria dengan logat Surabaya medoknya.

