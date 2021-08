Situs Informasi Covid-19 Jatim infocovid19.jatimprov.go.id Kena Hack, Berikut Tampilan Terbarunya

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Situs informasi Covid-19 milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kena hack hari ini, Kamis (5/8/2021).

Situs dengan domain infocovid19.jatimprov.go.id itu mendadak tak bisa dibuka.

Menurut pantauan SURYA.co.id, tampilan laman infocovid19.jatimprov.go.id sempat muncul tulisan:

"#Hacked by And404_ SABUNMANDI CYBER TEAM

"I don't like online school". thx."

Saat dicoba menggunakan browser Opera, tampilannya berganti dengan keterangan:

"This Account has been suspended.

Contact your hosting provider for more information."

