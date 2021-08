Bergembiralah Ibu Menyusui, Ikut Vaksin COVID, Anti Body Muncul di ASI, Bayi Ikut Aman

SURYA.co.id I JAKARTA - Ibu-ibu yang sedang menyusui, jangan ragu apalagi takut mengikuti program vaksinasi covid-19.

Justru bergemberilah. Sebab dengan menerima suntikan vaksin covid-19, anti-body ibu yang sedang menyusui ternyata ikut mengalir ke ASI-nya. Jadi sangat bermanfaat untuk bayi anda.

Simak penjelasan detil dari ahli seperti dilansir laman Halodoc.com lewat artikel "Manfaat Vaksin Covid-19 untuk Ibu Menyusui". Artikel tersebut telah ditinjau dr Fadhli Rizal Makarim.

Dijelaskan, sebagian besar ahli organisasi kesehatan dunia merekomendasikan bahwa ibu menyusui bisa mendapatkan vaksin COVID-19.

Sebenarnya pemerintah sudah memberikan lampu hijau ini sejak 11 Februari 2021. Namun, masih banyak ibu menyusui yang masih ragu untuk melakukannya.

Para ahli dan organisasi seperti American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dan Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), mendukung agar ibu menyusui bisa menerima vaksin COVID-19.

Melansir situs resmi Unicef Indonesia, vaksin COVID-19 aman untuk ibu dan bayi sehingga ibu menyusui tidak perlu khawatir. Namun, ibu tetap perlu berdiskusi dengan dokter untuk mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Lantas, apa manfaat vaksin COVID-19 yang bisa ibu menyusui rasakan?

Perlindungan untuk Ibu Menyusui dari Infeksi COVID-19

Ibu menyusui harus dan berhak memutuskan sendiri apakah akan divaksinasi atau tidak. Sebab ibu harus mempertimbangkan manfaat dan risikonya.

Dengan mendapatkan vaksin COVID-19, ibu menyusui akan mendapatkan manfaat perlindungan dari penularan virus corona, atau gejala yang lebih ringan jika terinfeksi COVID-19.

