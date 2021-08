Jadwal Bola Malam Ini: Chelsea vs Tottenham Live 01.45 WIB, The Blues Pamer Trofi Liga Champions

Chelsea vs Tottenham bakal berhadapan di laga The Mind Series, Kamis (5/8/2021) dini hari

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Chelsea vs Tottenham Hotspurs dalam laga pramusim The Mind Series, The Blues bakal pamer trofi Liga Champions.

Chelsea bakal menjamu Tottenham Hotspurs di Stamford Bridge pada Kamis (5/8/2021) dini hari nanti.

The Blues sejauh ini masih tampil konsisten selama laga pramusim.

Dari tiga laga yang telah dilakoni, Chelsea masih tak terkalahkan.

Kai Havertz (kedua dari kanan), Hasil Chelsea vs Arsenal, The Blues Menang di Stadion Emirates (Twitter.com/chelsea)

Terakhir, tim besutan Thomas Tuchel mampu menundukkan sang rival sekota Arsenal di Emirates Stadium dengan skor 2-1.

Kali ini, giliran Tottenham yang harus menghadapi kekutan Chelsea di laga pramusim The Series.

Kondisi Skuad Chelsea

Skuad Chelsea dikabarkan telah lengkap seiring dengan kembalinya pemain yang berlaga di Final Euro 2020 seperti Ben Chillwell, Mason Mount, Reece James, Jorginho dan Emerson Palmieri.

Ketiganya telah aktif dalam dua hari latihan bersama tim.