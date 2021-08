Promo Menarik Hasil Kolaborasi Tupperware Indonesia dan Pizza Hut

SURYA.co.id | SURABAYA - Tupperware Indonesia berkolaborasi dengan Pizza Hut menghadirkan promo khusus pada Agustus – Oktober 2021.

Langkah ini sebagai salah satu upaya memperluas pasar dan memanjakan member serta para konsumen setia dari dua brand ini.

"Para konsumen setia Pizza Hut bisa mendapatkan potongan harga pembelian produk Tupperware dengan cara melakukan transaksi pembelian produk varian apapun di outlet Pizza Hut dengan minimal transaksi senilai Rp150.000," jelas Frangky P Angelo, Marketing Director Tupperware Indonesia, Selasa (3/8/2021).

Potongan harga tersebut akan diberikan dalam bentuk kode voucher 15 persen, yang tertera di struk pembelanjaan setelah transaksi dilakukan.

Kode voucher tersebut dapat ditukarkan di TupperShop ( toko virtual milik Sales Force Tuppeware).

Lebih lanjut Frangky mengatakan, tahun ini Tupperware berkomitmen menjangkau masyarakat luas dengan menjalin beragam partnership.

"Kali ini kami sangat senang mengumumkan kolaborasi kami dengan brand ternama Pizza Hut."

Kami ingin para konsumen setia Pizza Hut dapat dengan mudah mendapatkan produk Tupperware dengan promo spesial melalui Tuppershop kami," jelas Frangky.

Sementara Pizza Hut juga akan memberikan promo spesial bagi para member atau Sales Force Tupperware yang melakukan pembelian menu Large Pan Meat Lovers di outlet Pizza Hut.

Para member akan mendapatkan potongan harga15 persen hanya dengan menunjukkan kartu Sales Force Tupperware milik mereka. Promo ini berlaku untuk dine in dan take away.

“Kami menyambut baik kolaborasi ini, terlebih Tupperware brand dengan member sangat luas adalah mitra paling tepat untuk kolaborasi ini," jelas Wawa Suwanto, Chief Marketing Officer Pizza Hut Indonesia.