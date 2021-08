Gubernur Khofifah Sebut PPKM Level 4 Berhasil, Kasus Covid-19 di Jatim Melandai

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan PPKM Level 4 yang diterapkan di Jatim sebagai perpanjangan PPKM darurat efektif menurunkan lonjakan kasus covid-19 di Jatim.

Ia mengajak warga Jatim untuk mendukung perpanjangan PPKM Level 3 dan Level 4 di Jatim hingga 9 Agustus, sebagimana telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebab menuturkan bahwa PPKM Level 4 yang kini diperpanjang di Jatim, telah menurunkan lonjakan kasus hingga 50 persen.

Hal tersebut disampaikan Khofifah, Selasa (8/3/2021), saat diwawancara di Unesa, Surabaya.

"Kalau kita evaluasi dari penerapan PPKM Darurat yang kemudian diperpenjang PPKM Level 4 hingga sekarang, alhamdulillah kasus terkonfirmasi positif kita sudah melandai," kata Khofifah.

"Kita sempat sebelum PPKM Darurat, tambahan kasus harian kita itu hampir 8.000 per hari. Sekarang sudah hampir 3.000 an per hari. Itu datanya kita dapat autorilis dari masing-masing laboratorium di Jatim," tambahnya.

Tidak hanya dari segi tambahan kasus harian, namun indikasi melandai juga ditunjukkan dari tingkat keterisian bed perawatan covid-19 di Jatim. Sebelum PPKM Darurat, BOR isolasi di Jatim mencapai di angka 84 persen.

Namun saat ini sudah menurun menjadi 67 persen.

"Kemudian BOR ruang ICU, sekarang secara regional sudah 80 persen. Padahal seelum PPKM Darurat ada daerah yang sempat 94 persen. Artinya sudah melandai," tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa kondisi ini harus dijaga oleh semua pihak.

Untuk itu pembatasan mobilitas yang dilanjutkan di PPKM level 4 hinggal 9 Agustus 2021 ini harus ditaati bersama.

Selain mobilitas, penerapan 5M juga tetap harus ditegakkan. Meski saat ini sudah ada kelonggaran untuk pelaku usaha dengan dibolehkan makan ditempat dengan waktu terbatas, namun prokes mengenakan masker dan juga menjaga jarak ia tekankan untuk tidak dilanggar.

Hari ini ia juga akan menerbitkan SK Gubernur Jatim terkait PPKM LEvel 4 yang kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021.

"Dan vaksinasi juga menjadi hal yang terus kita maksimalkan. Per hari ini yang sudah jatuh tempo vaksinasi dosis kedua ada sebanyak 4,2 juta orang. Maka kita minta ke Menkes agar dropping vaksin dipercepat," tuturnya.