4 Penelitian Khasiat Daun Takokak: Mengobati Diabetes, Kanker hingga Penyakit Jantung

SURYA.co.id - Berikut rangkuman penelitian tentang khasiat buah dan daun takokak.

Menurut penelitian-penelitian tersebut, daun takokak berkhasiat mengobati diabetes, kanker hingga penyakit jantung.

Daun takokak mengandung senyawa metil caffeate, yang dapat meningkatkan pembentukan hormon insulin untuk penderita diabetes.

Campuran buah takokak, daun sirsak dan daun bidara juga berkhasiat sebagai antikanker.

Berikut rangkuman selengkapnya.

1. Mengobati diabetes

Daun takokak ternyata sangat bermanfaat bagi penderita diabetes.

Karena menurut hasil penelitian Gandhi yang berjudul 'Solanum Torvum Swarstz Fruit Containing Phenolic Compounds Shows Antidiabetic and Antioxidant Effects in Streptozotonic Induced Diabetic Rats', daun takokak mengandung senyawa metil caffeate.

Senyawa tersebut dapat meningkatkan pembentukan hormon insulin untuk penderita diabetes.